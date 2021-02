José Luis Villalba sobre Gastón Soublette: “Yo creo que él va a estar en el panteón de los que han tocado la identidad profunda de Chile, es de los grandes sabios del país”

José Luis Villalba, director del documental “El Viejo del Poncho” se refirió a este trabajo documental sobre Gastón Soublette, el cual puede verse de forma gratuita en ElViejoDelPoncho.cl.

Villalba hizo la recomendación de ver este proyecto “para que se inquieten en dos temas valóricos: la virtud y la sabiduría”, además para “que vean a una persona de gran cultura y sabiduría en todos los terrenos, un hombre muy versado en temas históricos, que pone su conocimiento al servicio de la gente y de mejorar su calidad de vida. Con un alto sentido de la justicia… y es un hombre muy entretenido”.

📻 #SantiagoAdicto | José Luis Villalba, director del documental 'El viejo del Poncho': "La idea surgió como conversación con gente del equipo, no teníamos un registro más formal. Lo filmamos en el presente, lo que él es en los últimos años". pic.twitter.com/Ij2o2YzPVD

📻 #SantiagoAdicto | José Luis Villalba Gastón Soublette: "Él está tremendamente lúcido, el cuerpo ya no lo acompaña mucho. Come frugalmente, no anda en auto ni usa celular, solo computador, además practica la meditación. Cada vez se pone más sabio". pic.twitter.com/54h0HkE6K0

— Radio Duna (@RadioDuna) February 25, 2021