Drina Rendic por concurso de Escultura en Homenaje a las Mujeres de Chile: “Las mujeres artistas tienen una invisibilidad impresionante y hay una injusticia hacia ellas”

Drina Rendic, presidenta del Capítulo Chileno del National Museum of Women in the Arts y Claudia Pertuzé, gestora cultural y directora Ediciones Puro Chile, comentaron el Concurso de Escultura en Homenaje a las Mujeres de Chile del cual Pertuzé es comisaria y que busca crear un trabajo que represente a todas las mujeres del país, el cual estará emplazado en el Parque de Los Reyes.

📻#SantiagoAdicto | @drinarendic sobre Concurso de Escultura en Homenaje a las Mujeres de Chile: “Nace desde el Ministerio de la Mujer, quieren dejar este legado que se va a integrar en el paisaje de la Municipalidad de Santiago, como homenaje a las mujeres de Chile” pic.twitter.com/ufwP156Lyi — Radio Duna (@RadioDuna) April 8, 2021

📻#SantiagoAdicto |@claudiapertuze y Concurso de Escultura en Homenaje a las Mujeres de Chile: “Hay que partir por esto (…) se elige en un momento como el de hoy a pesar del contexto que estamos viviendo. Tener la valentía de hacer un homenaje público a través de una escultura” pic.twitter.com/KkzFKM6KMF — Radio Duna (@RadioDuna) April 8, 2021