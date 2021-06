Carlos Fonseca y su historia con Jorge González: “Apareció con el demo de La Voz de Los 80, un par de semanas antes se habían presentado por primera vez como Los Prisioneros”

Carlos Fonseca, del sello discográfico y la tienda de discos “Fusión”, comentó parte de su trayectoria en la música y dio detalles como histórico manager de Los Prisioneros.

Además recomendó el documental All Things Must Pass: The Rise and Fall of Tower Records y anunció que para fin de año saldrá una nueva edición de Los Prisioneros en el Estadio Nacional, el cual estará en 4K.

