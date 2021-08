Teresa Undurraga y el boom de Factoría Franklin: “No hay razón para que las cosas hechas a mano sean más baratas que las de máquina, el lujo del futuro está hecho a mano”

Teresa Undurraga, fundadora del Emporio La Rosa y de la Factoría Franklin, se refirió a cómo se llevó a cabo este último proyecto y cómo se ha ido desarrollando, entre lo que destacó las diferentes áreas que abarca este gran local.

Por otro lado aprovechó de comentar su libro “Las niñitas bien no usan bikini, linda” y el alambique de cobre en el que realiza los destilados para producir licores de su marca Quintal.

📻 #SantiagoAdicto | Teresa Undurraga sobre Factoría Franklin: “Cuando uno habita su ciudad de forma curiosa respecto a su entorno es capaz de descubrir un lugar particular y su potencial. Me he ido transformando en una persona que está muy atenta del potencial de las cosas” pic.twitter.com/a7zxeieEaB

