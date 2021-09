Francisco Gazitúa, ganador del Premio Nacional de Artes Plásticas: “Si hay algún título de nobleza son los premios nacionales”

El destacado escultor nacional Francisco Gazitúa entregó sus reacciones al saber que fue nombrado ganador del Premio Nacional de Artes Plásticas 2021.

📻 #SantiagoAdicto | Francisco Gazitúa, recientemente ganador del Premio Nacional de Artes Plásticas: “Si hay algún titulo de nobleza son los premios nacionales (…) le dediqué el premio a los maestros que me enseñaron una actitud ante la vida” pic.twitter.com/UrZSHqaHCL

📻 #SantiagoAdicto | Francisco Gazitúa, recientemente ganador del Premio Nacional de Artes Plásticas: “Tengo títulos afuera, pero ninguno me interesa porque creo que hay una cosa que se encierra en Chile, una actitud y manera de hacer cultura que me reconoce y me siento tocado” pic.twitter.com/NYBj5c3I05

— Radio Duna (@RadioDuna) September 2, 2021