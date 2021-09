Cristina Felsenhardt: “Yo llegué a la arquitectura del paisaje desde mi necesidad de paisaje y reconocimiento de territorio”

Cristina Felsenhardt, arquitecta del Paisaje, comentó parte de su historia y trayectoria, además de diversos proyectos en los que ha participado, donde se destacan diversos parques de la Región Metropolitana y a lo largo de Chile. También aprovechó de referirse a su libro “Abriendo Territorios y Paisajes”.

📻 #SantiagoAdicto | Cristina Felsenhardt, arquitecta del Paisaje: “El interés por la naturaleza lo traía desde la cuna. Yo no llegué a la arquitectura del paisaje desde la arquitectura, sino desde mi necesidad de paisaje y reconocimiento de territorio” pic.twitter.com/0aRfaxtBQh

📻 #SantiagoAdicto | Cristina Felsenhardt por aluvión en 1993: “La quebrada de Ramón es la cuenca hídrica más grande en el frente Santiaguino, la redujeron hasta llegar a cuatro metros. No entendíamos lo que eso significaba” pic.twitter.com/PsbD6G4EAv

📻 #SantiagoAdicto | Cristina Felsenhardt: “Ir al Cajón del Maipo con gente que no conoce nuestra cordillera es un hecho que no olvidan nunca más en sus vidas. Y nosotros hasta no hace tanto le dábamos la espalda a la cordillera” pic.twitter.com/hEafV2orlj

