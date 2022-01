Marcos Zegers: “Me gusta contar historias a través de las fotos, con su secuencia, orden y desorden (…) Que se note que hay una realidad detrás”

El destacado arquitecto y fotógrafo Marcos Zegers hizo un recorrido por su trayectoria, entre lo que destacó la fotografía tomada por él que llegó a ser portada del New York Times, la historia de los campesinos chilenos que se fueron a Rusia antes del golpe de Estado chileno en 1973 y la mesa hecha de un tronco que hoy está en el Palacio Pereira.

📻 #SantiagoAdicto | Marcos Zegers y su portada en el The New York Times: “Para mí es increíble, sería una mentira si no dijera que me pone muy feliz. Le dieron un súper espacio, fue increíble” pic.twitter.com/VmnSqnNQkq

