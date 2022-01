Claudia Campaña sobre el escenario de arte internacional online: “Da lo mismo si uno está en Santiago o regiones (…) Es extraordinario lo que están colocando los grandes centros de arte”

Claudia Campaña, doctora en Teoría e Historia del Arte Contemporáneo, entregó los grandes datos del arte que se desarrollarán este año. Destacó las exposiciones “Inspire Walt Disney” en el Metropolitan Museum, “Leonardo y la copia de la Mona Lisa” en el Museo Nacional del Prado, “Rafael” en el National Gallery de Londres, además de lo que presenta el MoMA con un enfoque femenino, donde se presentará “Our Selves” y “Thinking of You. I Mean Me. I Mean You”, entre otros.

También recomendó lo que ocurrirá en el arte nacional durante este primer semestre, como el Centro Cultural la Moneda con Paul Klee y la galería Metropolitana con arte contemporáneo.

📻 #SantiagoAdicto | Claudia Campaña sobre el escenario de arte internacional: “Da lo mismo si uno está en Santiago o regiones. Si tienes conexión a Internet puedes navegar. Es extraordinario lo que están colocando los grandes centros de arte” pic.twitter.com/f2mmVhDVvN — Radio Duna (@RadioDuna) January 6, 2022