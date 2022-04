Julio Covarrubias y el premio Franz Edelman 2022: “Fue como ganarle a Brasil con el palo de Pinilla. Que se haya reconocido a nuestro país fue una alegría tremenda”

Julio Covarrubias de Geointeligencia Entel Ocean se refirió al premio Franz Edelman con el que fue destacado Chile, el cual recibieron por el trabajo realizado en investigación y análisis durante la pandemia. Este fue entregado por el Institute for Operations Research and the Management Sciences (Informs).

