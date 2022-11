Layla Jorquera sobre los premios Mujer Arquitecta: “Queremos incentivar y mostrar que las arquitectas no solamente hacemos una obra cada diez años, sino múltiples”

Layla Jorquera, de Mujer Arquitecta, entregó detalles sobre los premios que realizó esta organización, donde destacaron las categorías “Consagrada” y “Emergente”. En la primera ganó el Centro Cultural Arauco y hubo cuatro menciones honrosas: “Obra estación Plaza de Armas”, “Restauración de Zona Típica de Zúñiga”, “Plan Manejo integral en Las Tórtolas” y “Restauración vegetal cerro la Cruz en Zapallar”.

Para el segundo caso la obra ganadora fue la Casa Oller Caracas, con menciones honrosas a “Marga Cavar adentro” en Valparaíso y “Bed And Breakfast” en Algarrobo.

📻 #SantiagoAdicto | Layla Jorquera sobre los premios Mujer Arquitecta: “Esto no es un premio nacional de arquitectura. Queremos incentivar y mostrar que las arquitectas no solamente hacemos una obra cada diez años,sino múltiples, por eso se premia la obra y no a la persona” pic.twitter.com/wBTlxSbti5

