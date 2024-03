Yves Besancon por incendio en Torre Santa María: “La primera enseñanza fue que las cosas fallan porque el ser humano no las utiliza como corresponde. Los manuales de instrucción y especificaciones del edificio deben estar perfectamente señalas y explicadas”

En Santiago Adicto, Rodrigo Guendelman conversó con Yves Besancon, arquitecto y socio de la oficina ABWB arquitectos quienes diseñaron la torre Santa María, a 43 años del incendio que marcó a toda una generación de santiaguinos.

El 21 de marzo, pero de 1981 ocurrió uno de los siniestros más trágicos de la ciudad de Santiago, el Incendio de la Torre Santa María.

En ese momento era considerado como el edificio más alto del país, pero debido a la instalación de alfombras en el piso N° 12 de la Torre que concentraron gas proveniente del pegamento y al cigarrillo de uno de los trabajadores se produjo una explosión de tan grande magnitud que tuvieron que ser convocados 200 voluntarios de bomberos.

#SantiagoAdicto Yves Besançon por Torre Santa María: “Si no hubiesen existido estas condiciones de seguridad, no estaríamos contando el cuento de que hubo un incendio solo en el piso 12, porque no se quemó el resto del edificio ni afectó estructura” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/vYcmtwRE3s

— Radio Duna (@RadioDuna) March 21, 2024