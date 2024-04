El diseñador chileno, Rodrigo Bravo, habló sobre la inclusión en el libro Designed for Life: The World’s best Product Designers de Phaidon 2024, donde se reúnen los mejores diseñadores del mundo.

#SantiagoAdicto | Rodrigo Bravo tras ser incluido dentro de los mejores diseñadores del mundo: “Es increíble, te das cuenta de las personas con las que estás al lado, que uno los mira como referencia” ▶️En vivo https://t.co/Oz6xkdFFEm App, canal 665 de VTR y diales pic.twitter.com/kwAhz2btvT — Radio Duna (@RadioDuna) April 26, 2024