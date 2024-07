La trayectoria de Enrique Browne

Rodrigo Guendelman conversó con el reconocido arquitecto sacando a relucir varios pasajes de su basta carrera.

#SantiagoAdicto Enrique Browne sobre ser elegido como Premio Nacional de Arquitectura 2010 “Es un gesto de cariño y en el discurso no hablé de arquitectura, sino que de amistad y enemistad como el texto de Kundera (…) Piense como piense, eso no puede afectar la amistad” pic.twitter.com/ezfrEyB5Dt

#SantiagoAdicto Enrique Browne “me acostumbré a escribir cuando estudié planificación urbana que si no escribes papers, no eres nadie, pero eso siempre me ha cansado, mientras que hacer arquitectura es mi hobby, me entretengo como loco”https://t.co/Oz6xkdGdtU pic.twitter.com/swma6E9YJq

— Radio Duna (@RadioDuna) July 1, 2024