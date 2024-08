Cristián Izquierdo Lehmann sobre las townhouses: “Me interesa mucho promover formas de vida ciudadana, porque es una manera buena de vivir”

El arquitecto nacional, Cristián Izquierdo Lehmann, se refirió a sus proyectos de townhouses y cómo son los procesos de construcción con madera.

#SantiagoAdicto | Cristián Izquierdo Lehmann: “Me considero un arquitecto practicante, pero me parece bueno para la práctica profesional poner los argumentos por escritos y lo ayuda a uno a clarificar lo que piensa”

#SantiagoAdicto | Cristián Izquierdo Lehmann sobre las townhouses: “Lo más difícil de estos diseños es diseñar lo que no se ve, no lo que sí se ve (…) Que no se pasen los ruidos de tu vecino. Controlar las variables termo acústicas tienen mucho que ver con la buena vida”

▶️En… pic.twitter.com/96kMVuoAEk

— Radio Duna (@RadioDuna) August 5, 2024