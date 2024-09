Francisca Solar y María José Lira hablaron del libro El buzón de las Impuras

La escritora Francisca Solar, y la directora del Museo de Bomberos, María José Lira, hablaron del libro “El buzón de las Impuras” y de la historia detrás del incendio de la Iglesia de La Compañía de Jesús.

#SantiagoAdicto | Francisca Solar sobre la historia detrás de El buzón de las Impuras: “Es una de las tragedias humanas más importantes en la historia contemporánea. Es un hito de la historia universal, no solo chilena”

#SantiagoAdicto | María José Lira sobre el incendio de la Iglesia de La Compañía de Jesús: “Se dice que en Santiago, no había ninguna familia que no tuviera una mujer que no haya muerto en él”

— Radio Duna (@RadioDuna) September 9, 2024