Mira Bien: “Echo in the canyon” y la última entrevista de Tom Petty

Disponible en distintas plataformas streaming, “Echo in the canyon” es un documental que entrevista a Lou Adler, Fiona Apple, the Beach Boys, Beck, Tom Petty, Jackson Browne, Buffalo Springfield, the Byrds, Jade Castrinos, Eric Clapton, David Crosby, Jakob Dylan, Norah Jones, y Michelle Phillips.

Todos protagonistas del nacimiento del folk más electrónico que se dio en la década de los 60 en el vecindario de Laurel Canyon en Los Angeles. Todos los que además, después de esos años de colaboración y creatividad, dejaron un sello en la historia de la música.

Entre las sorpresas que tiene el documental que está conducido por Jakob Dylan, está la última entrevista que dio Tom Petty antes de morir.

Un imperdible recomendado por Ignacio Olivares, nuestro director musical.