Agenda de infancia y la violencia en La Araucanía: Lo bueno y lo malo del primer año del gobierno según Felipe Kast

“Como gobierno estamos al debe en devolverle la paz y el Estado de Derecho a la región”, aseguró en Terapia Chilensis, Felipe Kast, senador por La Araucanía, respecto de la situación que se vive en la zona.

Respecto del caso Catrillanca, el parlamentario sostuvo que “el presidente Piñera si pudiera pedir un deseo es borrar esto ” aunque destacó que el ministro del Interior Andrés “Chadwick ha logrado navegar en aguas muy difíciles”.

El senador aseguró que”si es que no reformamos al sistema completo, que incluye: la justicia, la fiscalía y la labor de las policías, no veo la diferencia con al inercia (…) se requiere una reforma estructural del sistema” .

Ante esto, aseveró que “hay que darle una vuelta de tuerca a la reforma procesal penal, más allá que la defiendan sus creadores, yo creo que estamos al debe”.

Kast hizo una evaluación del primer año del gobierno de Sebastián Piñera. Para el senador lo más exitoso fue lo que más le gustó “fue la agenda nacional de infancia, que hayamos terminado el año con la aprobación del aumento de subvenciones al Sename (…) me gusta mucho que haya sido continúa”.

“Lo que no me ha gustado es que no hemos sido capaces de ponerle atajo a la violencia en mi región, que es La Araucanía”, aseveró Kast.