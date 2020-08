Fernando Iwasaki: “Me gustaría reivindicar el humor en la escritura latinoamericana”

Como dijo el escritor peruano, Fernando Iwasaki, para él el confinamiento “no me has a pasado factura”. Vive en el campo y eso le “transmite una sensación de libertad muy grande”.

Y comenta que esta forma de vivir obligadamente durante meses por la pandemia “va a hacer que muchos arquitectos se pongan a pensar cómo debe ser la vida en las ciudades y muchas familias van a considerar no vivir en centros urbanos, porque el teletrabajo va a dar la posibilidad de vivir en la libertad del campo y Chile tiene lugares maravillosos para instalarse y disfrutar de las comodidades de vivir conectado”.

Con respecto a los nuevos casos de Covid-19 que se están conociendo en España, Iwasaki comentó que “asistimos con temor a la manera desairada con la que los jóvenes están en las calles, playas y centros cerrados convirtiendo focos de contagio. Si no somos responsables, esto puede volver a afectarnos mucho”.

La Monarquía

“La institución de la monarquía ha sido bonachona con los partidos políticos, en Europa la monarquía no es una extravagancia”, comentó Iwasaki.

Esto, a raíz del exilio que realizó el rey emérito Juan Carlos dados los distintos acontecimientos que pesan en su contra.

Aunque Iwasaki hace un aclaración, “la monarquía ha resistido bien, mucho mejor de lo que la prensa transmite y cuando uno analiza los hechos por los que se le afean la conducta al rey emérito, no tiene nada que ver con lo de Odebrech como lo hemos visto en los países latinoamericanos”.

Sí dice que la monarquía no se ve igual en menores de 20 años “que no se consideran monárquicos y lo ven como anacrónico, pero junto a esa población, hay una gran cantidad mayores de 45 años, que han vivido el proceso de la transición y reconocen el papel que jugó el rey Juan Carlos y han vivido zozobra política y la casa real aparecía como una institución no salpicada por la coyuntura política”.

“Dividiría mucho a la sociedad hablar del fin de la monarquía, pero ese momento va a llegar”, concluye.

Sobre su literatura, el escritor comparte “me gustaría reivindicar el humor en la escritura latinoamericana. El chiste es una mini antipersonal, si la pisas y ecxplota, tríes, pero si no entiendes sigues caminando. Pero el humor siempre vuelve. El humor es algo que permanece”.