Evo Morales anuncia envío de cartas de protesta a la CIJ y a la ONU tras fallo de La Haya asegurando que “no es posible que beneficie a los invasores”. ¿Era esperable su reacción?

A penas el presidente Evo Morales llegó a Bolivia tras acudir a la presentación del fallo de La Haya, comunicó que enviaría cartas de protesta a la CIJ y a la ONU.

En el piso 14 de la nueva sede de gobierno, como da cuenta La Tercera, Morales acusó de contradicciones al fallo de La Haya, al que llamó informe, declarando, “quiero decir a la CIJ, duele mucho a un pueblo, si la Corte Internacional de Justicia es para los pueblos o para otros sectores”.

Además recalcó “es una sorpresa que una Corte Internacional de Justicia no haga respetar derechos ni haga justicia con los pueblos”, agregando, “no es posible que (la Corte) beneficie a los invasores”.

Las declaraciones de Morales no fueron bien recibidas por todos en Bolivia, como expresó el experto constitucionalista Williams Báscope, “el presidente debe dar una explicación, debe pedir perdón, porque el derrotado es Evo Morales, pues el manejó este tema como parte de su campaña política. Él debe asumir el costo político de esta derrota y debe pedir disculpas”.

Por su parte el senador Yerko Núñez comentó, “el pueblo boliviano está pidiendo una explicación del gobierno de Morales. El gobierno debe redireccionar las cosas. Debe dejar de hacer política interna con esto y buscar las vías diplomáticas para encontrar un acercamiento con Chile, creo que el mensaje del lunes en la noche del presidente Piñera abre el camino para buscar un diálogo, porque los bolivianos no vamos a descansar en el tema marítimo”.

Además el ex presidente boliviano Jaime Paz Zamora recordó que en la última reunión antes del fallo que tuvieron los ex presidentes y ex cancilleres con Morales, le dijo: “dejemos de llorar ante Chile por el amor de Dios, seamos dignos y apenas cuando escuche usted el fallo desfavorable de La Haya levante el teléfono se comunica con el presidente de Perú, lo visita en Lima y le propone un gran acuerdo binacional”.