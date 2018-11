Multas por ensuciar playas y ríos: ministro de Bienes Nacionales considera “razonable” la medida, pero también apunta a la necesidad de educar. ¿Crees que el foco tiene que estar en la sanción o en la educación?

Felipe Ward, el ministro de Bienes Nacionales se refirió a la medida en Cooperativa diciendo “la ley tiene que ir de la mano con la producción del cambio cultural. Yo creo que existe la sensación en Chile, y en otros lugares del mundo también, de que lo que es de todos no es de nadie, y que podemos ensuciarlo, rayarlo, contaminarlo, me lo puedo llevar para la casa”.

Con respecto a las multas que se aplicarán, el ministro comentó “uno puede enviar una señal correcta con una modificación al Código Penal, si bien por supuestos que no es lo ideal, lo ideal sería que lo hiciéramos de forma no coercitiva, pero también los incentivos legales son adecuados y aquí se está estableciendo una multa que no es barata y que puede llegar incluso a las 4 UTM, casi 200 mil pesos”.

Asegurando “Es razonable, creemos que hay que generar este cambio (…) todos estamos de alguna forma acostumbrados a ver paisajes que están sucios. Si bien eso ha ido cambiando positivamente las últimas décadas no es a la velocidad que se requiere”.