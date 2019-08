¿Qué te parecen las críticas de Carlos Larraín a la gestión de Joaquín Lavín en Las Condes?

Durante esta jornada el ex presidente y ex senador de Renovación Nacional, Carlos Larraín, abrió un frente de debate en Chile Vamos, al afirmar que no descarta competirle al alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI) en las elecciones municipales de 2020, además de cuestionar la gestión del edil en la comuna.

Entre otras cosas, Larraín afirmó que “la gestión de Lavín está encaminada a llamar la atención, a su manera de hacer política, que no es la que a mí me gusta”, y que “de repente hay comunas a palos con el águila y nosotros inaugurando un Museo de Cera”.

Ante esto, la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, salió al paso de los dichos den ex parlamentario:.

En conversación con La Tercera, Van Rysselberghe aseguró que “Carlos tiene una obsesión con Joaquín Lavín. La verdad es que, como nunca le ha podido ganar, eso le genera un cuadro emocional alterado y le genera esta especie de obsesión”.