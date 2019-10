¿Debería Pepe Auth renunciar a mesa de la Cámara de Diputados tras rechazar la acusación constitucional contra Marcela Cubillos?

Pese a los esfuerzos de los jefes de bancadas para convencer a diputados para que votaran a favor del libelo, finalmente el martes no se pudo revertir la posición de Pepe Auth (Ind), Matías Walker (DC), Jorge Sabag (DC), Pedro Velásquez (Ind) y Karim Bianchi (Ind). Tampoco las abstenciones de René Alinco (Ind) y del exsocialista Patricio Rosas o las ausencias de Miguel Angel Calisto (DC) o Fernando Meza (PR).

El miércoles en la mañana, al día siguiente de la votación, el diputado socialista Jaime Naranjo protagonizó una protesta en solitario en el hemiciclo con dos carteles con la leyenda: “Renuncia Auth a la mesa”. El diputado explicó que ésta se debía a una situación “extraordinariamente delicada, en cuanto a que uno de los vicepresidentes (de la mesa), el diputado Pepe Auth votó contra la acusación constitucional (…) Yo quiero emplazar al diputado Auth a que tome el camino que corresponde, que renuncie él. Porque él cometió un acto de irresponsabilidad política y, por lo tanto, ya no goza de nuestra confianza”.

A las declaraciones de Naranjo se sumó el jefe de bancada del PPD, Ricardo Celis, quien manifestó que Auth no es de confianza del sector. “Su permanencia es inoportuna. Y si tiene la mínima coherencia que ha dicho tener, creo que lo mejor y coherente es que dé un paso al costado”, dijo.

Así, el diputado exPPD se transformó en una suerte de símbolo de los “díscolos” que no se sumaron a la ofensiva en contra de Cubillos. Ayer, al comienzo de la sesión en la sala, Auth aseguró que no renunciará a la mesa de la Corporación: “no tengo razones para hacerlo. No he cometido un error, ni he faltado a un compromiso votando antes de ayer de acuerdo a mi convicción”. “Si me hubieran exigido el compromiso explícito de ceder mi voto por adelantado en todas las decisiones importantes que se tomaran este año jamás, jamás, habría asumido este cargo”.