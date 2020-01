Secundarios confirman manifestaciones para el lunes y martes en centros de rendición de la PSU. ¿Qué te parece?

Tras una reunión efectuada durante la tarde del jueves, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Chile (Aces), confirmó las manifestaciones para los días lunes 6 y martes 7 de enero, en rechazo a la realización de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), movilizaciones convocadas los locales donde se estará rindiendo este cuestionario.

Sobre esto, la vocera de la Aces, Ayelén Salgado, recalcó que “esta prueba no se puede rendir”.

“Los secundarios en esta coyuntura hemos estado en la calle, somos los que levantamos las movilizaciones que hoy día han ocurrido en nuestro país, y es por lo mismo que no hemos estado estudiando. La gran mayoría se ha estado movilizando en la calle y ahora pretenden que demos la PSU, que tenemos compañeros que están presos, compañeros que han perdido sus ojos, compañeras que han sido violadas, compañeros muertos, familiares que les faltan sus hijos, entonces quieren imponer una normalidad que hoy no existe”, enfatizó.

La dirigenta sostuvo que si bien desde 2011 que se han realizado llamados a “funar” la PSU, esta “es la primera vez que realmente creen que se puede hacer. Los medios, el mismo Demre y el Cruch ya están pensando, ya están asustados de lo que realmente hoy día podemos hacer los secundarios”.

Asimismo, Víctor Chanfreau, también vocero de la Aces, planteó que “las instituciones no han hecho nada por este método que consideramos profundamente segregador y que viene a mercantilizar la educación. El Demre y el Cruch tienen claro que este método no sirve, que este método sigue viendo a la educación como un bien de mercado y que no es un método pedagógico”.