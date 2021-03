Medios internacionales cuestionaron una política “existista” de Chile por el proceso de vacunación. ¿Compartes la crítica?

New York Times y Whasington Post cuestionaron al gobierno, que pese a tener un proceso de vacunación exitoso, esto hizo que se relajaran las medidas de prevención lo que se ha reflejado en un alza de contagios.

De acuerdo a lo que se lee en NYT “Los expertos dicen que la campaña de vacunación rápida y eficiente del país les dio a los chilenos una falsa sensación de seguridad y contribuyó a un fuerte aumento de nuevas infecciones y muertes que está sobrecargando. el sistema de salud”.

Después de la publicación de los medios internacionales, el profesor y epidemiólogo Eric Feigl-Ding de las universidades de Harvard y Johns Hopkins, comentó a través de su Twitter:

“Las UCI se abrumaron a pesar de la rápida vacunación. Chile cometió un error crítico, su Gobierno relajó las restricciones a los viajes, los negocios y los colegios demasiado pronto, creando una falsa sensación de confianza que la pandemia había terminado. Este siempre ha sido mi miedo”

Hospital ICUs overwhelmed despite fast vaccinations—Chile 🇨🇱 made a critical mistake—its government eased restrictions on travel, business and schools much too early, creating a false sense of confidence that pandemic was over. This always been my fear. 🧵https://t.co/6McpZjekxT pic.twitter.com/NbmKPiOpLI

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) March 30, 2021