¿Recibirás el Bono Clase Media?

Este sábado 17 de abril comenzó la postulación al Bono Clase Media 2021. El gobierno recalcó que en menos de 24 horas se aprobaron más de 1,2 millones, claro que hay muchas otras a las que se les ha rechazado.

Como recalcó el ex ministro y candidato presidencial Mario Desbordes en Mesa Central de Cabal 13, “estamos viendo miles de reclamos, que espero se solucionen, de gente que no califica al bono, porque en vez de bajar en 20% su ingreso, este lo hizo solo en 18%. Por lo tanto, lo que uno pedía era una política de ayuda más universal. Y no me estoy refiriendo a que le llegue al dueño del canal (Canal 13), me refiero al 80% de los hogares de Chile”.

Por su parte Sebastián Sichel, candidato independiente por Chile Vamos, apuntó a un problema de burocracia: “Esto debería de hacerse con una declaración simple de solicitud y de la pérdida de ingresos y no confiar en la burocracia del Estado, que funciona lento y con desfase en la información. Mientras más automático el beneficio, mejor”.

Esta mañana la ministra Karla Rubilar se refirió a las críticas al Bono Clase Media comentando “para quienes apelen y no califiquen para las ayudas, somos conscientes de que tenemos que tratar de crear una nueva herramienta”.