Alcaldes y parlamentarios se oponen a regreso de clases obligatorio en julio debido a alza en contagios. ¿Crees que debiesen volver las clases presenciales?

La semana pasada el ministro de Educación, Raúl Figueroa, anunció que se pedirá la obligatoriedad del regreso a clases para todos los colegios a partir del mes de julio. Declaración que no ha gustado a muchos.

Fueron 19 los alcaldes de oposición del país, entre ellos Daniel Jadue (Recoleta) y Jorge Sharp (Valparaíso), que firmaron una carta manifestando su rechazo a la postura del ministro de Educación, quien además advirtió de una posible suspensión en las subvenciones escolares como medida para que los colegios vuelvan a las clases presenciales.

En la carta se lee “Rechazamos las presiones económicas contra los y las sostenedores y profesores/as”, agregando, “actuaremos responsablemente, sin presiones y observando los datos del territorio en su conjunto y en coherencia con la participación de las comunidades educativas locales. Es época de sacrificios, porque primero está la vida de las personas”.

Frente a la carta, Figueroa dijo hoy en radio ADN: “Me encantaría que alguien leyera esas ‘atroces declaraciones’ del ministro, yo no las tengo, no he hecho ninguna declaración en el sentido que algunos alcaldes firmaron. De hecho llama la atención porque algunos de esos alcaldes ni siquiera administran la educación. Ahí está el alcalde de Cerro Navia que ya no tiene la educación a su cargo porque está en el servio local respectivo; el alcalde de Valparaíso donde también hay un servicio local de educación pública que administra la educación de ese territorio. Entonces, hay una cosa evidentemente política en esa declaración”.

Agregando: “Lo que dije… recordemos que los sostenedores municipales son los responsables de llevar la educación a sus respectivos territorios en la educación pública. (…) Los que están mas al debe en términos de apertura son los establecimientos municipales porque en general en las comunas que están en fase dos o siguientes los establecimientos particulares subvencionados o particulares pagados están abriendo sus escuelas. Lo único que dije, frente a la pregunta de si ¿están analizando qué hacer con mayores exigencias para los alcaldes?’, fue bueno, sí, tendremos que analizar. Si los alcaldes frente a un ministro que dice ‘vamos a analizar todas las alternativas’ se ponen así de nerviosos, es un problemas de los alcaldes más que del ministro”.