En Suecia comenzaron las pruebas de implante de chips sub cutáneos de pasaporte sanitario. ¿Te lo pondrías?

Un estudio que hace preguntarse si es un avance tecnológico o una invasión, es el que se está dando en Suecia.

La empresa DSruptive Subdermals comenzó una investigación implantando micro chips sub cutáneos con la información sobre vacunas anticovid para que funcione como un pasaporte sanitario o pase de movilidad.

Algo no extraño para los suecos, ya que varios ya utilizan esta tecnología para entrar a sus oficinas o validar sus boletos de metro.

El director general de la empresa sueca, Hannes Sjoblad, comentó al respecto: “Llevo un microchip implantado en el brazo en el que he programado mi tarjeta sanitaria para poder llevarla conmigo en todo momento”.

Ya son varios los voluntarios que se han sometido al procedimiento, como Amanda Back, quien dijo en AFP: “Creo que forma parte de mi integridad, llevar un chip y guardar mis informaciones personales para mí”.

Respecto a los cuestionamientos sobre la privacidad que podría vulnerar esta tecnología, Sjblad dijo que “los microchips “no tienen batería y no pueden transmitir señales por sí mismos, no pueden decir dónde te encuentras y solo se activan en contacto con un smartphone”.

