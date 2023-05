⬇️TEMA DEL DÍA⬇️ Elisa Loncon acusó “persecución” y “escarnio público” por solicitud de sus datos académicos. ¿Crees que es así?https://t.co/9SRVUCPMeu — Radio Duna (@RadioDuna) May 23, 2023

Durante la mañana de este martes en un punto de prensa en la Universidad de Santiago (Usach), Elisa Loncón se refirió a la solicitud de transparencia realizada por El Mercurio que involucra las actividades académicas de la expresidenta de la Convención Constitucional después de que la casa de estudios le otorgara un año sabático remunerado por su “jerarquía académica y antigüedad”.

Loncon comenzó hablando en mapudungun y expresó: “Toda mi documentación académica está validada por todas las universidades y por la Contraloría. Lamento mucho ser yo la persona que han perseguido. Son muchas las personas que que han tenido año sabático, pero hay una que lleva en su apellido ‘Loncon Antileo’ y me han expuesto al escarnio público sólo por una cuestión… no sé, ¿será por mi apellido?, ¿por qué a mi?, ¿por qué no puedo estar en igualdad con respecto al otro?, si en el fondo estoy haciendo las mismas contribuciones, y creo que eso es muy importante”.

Y agregó: “Es de público conocimiento que desde el 2021, he sido objeto de desinformación, he perdido la confianza de la entrega abierta de esa información, que por lo demás es pública. Por cuidado de mis antecedentes personales, para evitar esta situación que se ha dado, por esa razón me opuse”.

Y también expresó: “Mi mayor contribución al conocimiento es a partir de mi lengua, de mi investigación en interculturalidad y de recuperar la filosofía mapuche, y bueno, eso es lo que hice en el sabático; terminé de escribir los libros, son tres, fui a diferentes universidades de mucho renombre, en Europa, en América, Oceanía, y dejé muy en alto el trabajo que hace la Universidad de Santiago de Chile”.

Para concluir: “por primera vez, en una universidad, seguramente, se debe defender el trabajo académico de una mujer mapuche, y esta universidad tiene el honor de hacerlo”.