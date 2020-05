Solidaridad Covid-19: Formas y lugares donde donar a diferentes partes de Chile

Ver esta publicación en Instagram

Sabemos que el “tiempo” es una de las cosas más valiosas que tenemos, y hoy, más que nunca, hemos aprendido a valorarlo y a entenderlo. Nuestra rutina se modificó, ahora nació un nuevo -tiempo- para estar en familia, para cocinar, cuidar las plantas y reflexionar. Lamentablemente este escenario no se da en todas las familias chilenas y, en la mayoría de éstas, la pandemia se ha transformado en una batalla diaria donde hay que salir y exponerse para conseguir la comida del día, pagar las cuentas y soportar el frío. Es por eso que te pedimos solo 3 minutos de ese “valioso tiempo” y, con un click, nos ayudes a darles una mano a estas 20 familias que hoy no lo están pasando bien. Pincha el link de nuestra Bio, compra tu rifa y estarás aportando a esta causa tan linda que simplemente busca ayudar al que hoy lo necesita. . #stayathome #covid19 #help #art