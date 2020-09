Inclusión y diversidad: Los nuevos requisitos de la Academia para los Premios Oscar

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas estableció nuevos requisitos para las producciones que estén nominadas en la categoría “Mejor Película”, las que se aplicarán para la versión de 2024.

Algunos de estos nuevos estándares enfocados en integrar la diversidad racial y los colectivos poco representados, deberán ser cumplidos tanto dentro de la película como en su producción.

Change starts now. We’ve announced new representation and inclusion standards for Best Picture eligibility, beginning with the 96th #Oscars. Read more here: https://t.co/qdxtlZIVKb pic.twitter.com/hR6c2jb5LM

— The Academy (@TheAcademy) September 9, 2020