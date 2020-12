Las dificultades para la transformación digital en el teletrabajo sin una buena cultura empresarial

La pandemia aceleró los cambios digitales dentro de todas las empresas. Solo en algunos meses, miles de compañías debieron adaptarse al teletrabajo y reuniones por video, pero uno de los sectores más afectados fueron los trabajadores que afrontaron esta nueva realidad, especialmente en la salud mental.

Un estudio realizado por la startup de transformación cultural LEAP, reveló que un 86% de los encuestados se siente seguro y preparado para trabajar de manera remota, pero a su vez sostiene que su salud mental ha resultado severamente dañada.

“Una de las faltas que detectamos durante esta pandemia, es que los líderes no se han preocupado lo suficiente del estado mental de sus colaboradores. Esto se debería tomar como aprendizaje para las organizaciones”, explica Patrick Mork, CEO de LEAP.

Según la investigación un 70% de las personas consultadas, sienten que lo más importante hoy —en términos de cultura organizacional— es fomentar la comunicación abierta y sincera entre el personal y sus líderes. Así es como también el 37% desea que dichos procesos comunicativos sean transparentes.

Para la compañía se debe “evaluar y diagnosticar a los equipos a través de estudios de clima, actividades 1 a 1 o en conjunto, esto entrega a las gerencias un feedback para detectar qué tipo de herramientas se deben usar para regresar la confianza o reducir los niveles de estrés”, comentó Mork, esto generaría una mejor salud mental y empoderamiento de los trabajadores.

El análisis fue complementado con un estudio publicado en Harvard Business Review, que demostró un aumento de más de 50% en el nivel de rendimiento de las personas.

“Les estamos exigiendo cada vez más a nuestra gente, incluso que cambien su forma de trabajar, sus herramientas y sus procesos de trabajo (…) debemos enfrentar que no existe la posibilidad de transformación digital si la cultura de empresa no está preparada. Sin transformación cultural, no hay transformación digital”, finalizó el representante de LEAP.