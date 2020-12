Navidad en casa: Capítulos navideños de tus series favoritas para ver este fin de semana

Una Navidad distinta viviremos este año producto de la pandemia de Covid-19. Hay que recordar que las comunas que se encuentran en transición no pueden salir de sus casas este fin de semana.

Para un fin de semana largo en cuarentena, te invitamos a revisar los capítulos navideños de tus series favoritas.

Friends

he One with the Holiday Armadillo (El armadillo navideño) Ross intenta mostrarle a su hijo Ben la celebración del Hanukah, para conectarlo con sus raíces judías. Sin embargo, Ben prefiere a Santa Claus, por lo que su padre se disfraza de armadillo.

How I Met Your Mother

En How I Met Your Mothrer se dedica el capítulo 11 de su segunda temporada a las fiestas navideñas. En “How Lily Stole Christmas (Cómo Lily robó la Navidad)”, ella discute con Ted debido a un viejo mensaje que escuchó y decide guardar todas las decoraciones de esta festividad.

The Big Bang Theory

El episodio11 de la sexta temporada se titula “The Santa Simulation”, como no podía variar, trata de los personajes jugando a una partida de rol de Dungeons & Dragons navideña protagonizada por Santa Claus.

The Office

El episodio 10 de la segunda temporada de The Office, “Christmas Party”, muestra a Michael comprando alcohol para llevarlo al trabajo, tras el fracasado amigo secreto que compartieron en la oficina.

Los Simpson

El primer capítulo de la primera temporada es justamente el Especial de Navidad. En el episodio piloto la familia -sin el diseño que al nos acostumbramos actualmente- conoce a Ayudante de Santa y se explica cómo el perro llegó a vivir con ellos.