A 80 años de la muerte de James Joyce ¿Por qué el autor de “Ulises” sigue encantando?

“He escrito el Ulises para tener ocupados a los críticos durante 300 años”, dijo en su momento el escritor irlandés James Joyce. A 80 años de su muerte, aún existen críticos que intentan descifrar este clásico de la literatura.

Joyce nació el 2 de febrero de 1882 en Dublín. Sus padres tuvieron 15 hijos pero cinco de ellos fallecieron, él es el mayor de los que sobrevivieron.

Estudió en las mejores escuelas de Irlanda, fue a la universidad y su destino lo Francia, pero la ruina económica de su familia y la enfermedad de su madre lo llevaron de regreso a Dublín. Cuando ella falleció, conoció a su esposa y al poco tiempo volvió a dejar el país.

Tuvieron hijos y él empezó a publicar sus primeros libros que no convencen a algunos editores irlandeses, quienes ven en su descripción una suerte de traición, ya que los hace ver de una forma sombría y poco feliz.

Los editores de la época vieron en Ulises una obra de una complejidad que les fascinó, pero que al mismo tiempo generó grandes rechazos, algunos de sus capítulos fueron quemados por el contexto político que rodeaba la época.

Hasta hoy sigue siendo un destacado, aún así hasta el mismo Gabriel García Márquez no pudo con el libro: “Leí a pedazos y tropezones el Ulises de James Joyce hasta que la paciencia no me dio para más”, contó en 2012.

Estos son algunos de los libros del reconocido autor:

Dublineses (Dubliners, 1914)

Retrato del artista adolescente (Portrait of the Artist as a Young Man, 1916)

Ulises (Ulysses, 1922)