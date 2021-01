Keira Knightley ya no filmará escenas de sexo con directores hombres

Keira Knightley en el podcast Chanel Connects aseguró que no protagonizará más escenas de sexo dirigidas bajo una “mirada masculina”. Desde que se convirtió en madre en 2015, en sus contratos añade una cláusula de “no desnudez”.

Knightley, en la conversación con la directora Lulu Wang y productora Diane Solway, aseguró que estaría “totalmente dispuesta” a hacer una historia sobre la maternidad, solo si una mujer la dirige.

La actriz agregó que los cambios que experimenta el cuerpo, que “es el tuyo propio, pero cambia totalmente de forma incomprensible“, en su opinión, es algo que solo “una mujer entendería“.

En la misma instancia la actriz expresó que “no quiero hacer esas escenas de sexo horribles en las que estás cubierta de grasa y todos gruñen. No me interesa hacer eso.”

De todas maneras, afirmó que en ocasiones entiende que una escena de sexo “podría quedar muy bien en la película”, pero para eso “solo se necesita a alguien que sea atractivo” y ella prefiere “no estar desnuda delante de un grupo de hombres”.

En 2018 Knightley en una entrevista con Ellen DeGeneres, ya había hecho referencia a su postura feminista, ya que dijo que le prohibía a su hija ver películas machistas de Disney como la Cenicienta o la Sirenita, ya que “espera a un hombre rico que la rescate” concepto que no comparte.