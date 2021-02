“The Truths We Hold” o “Nuestra verdad” en español es la autobiografía de Kamala Harris, la actual vicepresidenta de Estados Unidos y cuya traducción llegará a Chile el 31 de marzo por la Editorial Planeta.

El libro es un best seller según el The New York Times y recorre la vida de esta exfiscal californiana antes de postularse a la presidencia junto a Joe Biden, ya que fue publicado en enero de 2019.

Su escritura fue pensada el mismo día en que Donald Trump ganó las elecciones en 2016, según narró la propia protagonista: