¿Por qué no se cancelan los JJ.OO? La respuesta en números

Los Juegos Olímpicos son uno de los eventos del deporte más importantes en el mundo y si bien la pandemia ha causado que muchas competiciones en distintos áreas deban ser canceladas, esto sigue en pie.

Si bien uno de los principales problemas con el Covid-19 es la aglomeración de personas (y este tipo de eventos genera esta condición) las preparaciones para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 están encaminadas.

1.- Hay 15.400 millones de dólares en inversión que se irían a la basura si es que el Estadio Nacional de Tokio está vacío en menos un mes más, cuando sea la noche de inauguración y junto a ello, una pérdida en la reputación de Japón.

“Este era el ejercicio de marca que iba a mostrar a la superpotencia de estilo de vida en la tierra”, manifestó Jesper Koll, asesor de inversiones y residente del país en The New York Times. “Al final, no se trata de recuperar o no los costos de construcción, sino de si la marca país recibe un impulso”.