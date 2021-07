Simone Biles se retiró de los JJ.OO: “Estoy tratando de lidiar con los demonios en mi cabeza”

La destacada deportista estadounidense Simone Biles se retiró de forma sorpresiva de los Juegos Olímpicos, antes de la final por equipos de gimnasia artística, por lo que tuvo que ser reemplazada.

Si bien en un comienzo se especuló sobre una posible lesión, la incertidumbre llegó después cuando desde el ente que rige la gimnasia en Estados Unidos manifestaron que dio un paso al costado de la competición final “debido a un problema médico. Será evaluada diariamente para determinar la autorización médica para futuras competiciones”.

Unas horas más tarde y tras la competición que fue ganada por Rusia, la misma Biles explicó su salida:

“Desde que entro a escena, estoy yo sola con mi cabeza, tratando con demonios en mi cabeza. Debo hacer lo que es bueno para mí y concentrarme en mi salud mental y no comprometer mi salud y mi bienestar”, sostuvo, en declaraciones que recogió AFP.

Ante esto agregó que “sentí que sería mejor quedarme atrás … No quería arriesgar al equipo con una medalla porque trabajaron demasiado duro”.

La deportista ya se había presentado en algunas de las categorías, donde su desempeño no fue tan bueno comparado con años anteriores, lo que provocó duras críticas desde ciertos sectores especializados de Estados Unidos, quienes calificaron sus presentación de “irregular” y una carrera en “decadencia”.

“No fue un día fácil ni el mejor, pero lo superé. Realmente siento que a veces tengo el peso del mundo sobre mis hombros. Sé que lo olvido y hago que parezca que la presión no me afecta, pero maldita sea, ¡a veces es difícil, jajaja! ¡Los Juegos Olímpicos no son una broma! Pero estoy feliz de que mi familia haya podido estar conmigo virtualmente; ¡significan mucho para mí!”, escribió Biles en su cuenta de Instagram.