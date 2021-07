¿Quién es Cristofer Benítez?: El primer gimnasta que competirá en gimnasia rítmica en los JJ.OO.

Cristofer Benítez (31), llegó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 como representante de España en gimnasia rítmica y solo por ser él ya marcó la diferencia.

Se trata del primer gimnasta masculino que participa en esta categoría, dominada por el género femenino, pero en el cual se desempeña desde 2004 y compite desde 2006.

Aún así, esto ha generado críticas desde los sectores más conservadores, e incluso otra medallista lo criticó con comentarios homofóbicos.

Se trata de la patinadora artística Tatiana Navka, quien posteó un video de Benítez en su cuenta de Instagram y en donde señaló que era un error que él lo practicara porque no se adecuaba a “lo masculino”.

“Siempre he considerado la gimnasia rítmica un deporte hermoso y femenino, y aquí… ¿Hay una manera de olvidar que viste? Me alegro de que esto no exista en nuestro país y espero que nunca lo haga. Mis hijos nunca verán esto para que no crean que esta es la norma”, sostuvo.