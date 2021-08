“Vacunarse es un acto de amor”: El llamado del Papa a quienes aún no se inoculan contra el Covid-19

A través de un mensaje por video, el Papa Francisco hizo un llamado a vacunarse contra el Covid-19 ya que esto es “un acto de amor” para uno mismo, para los demás y para los más vulnerables.

De hecho, el cardenal utraconservador estadounidense Raymond Burke, quien se había mostrado abiertamente en contra del proceso de vacunación está hospitalizado y conectado a un respirador después de contagiarse Covid-19.

Cardinal Burke remains in serious but stable condition. He is receiving excellent medical and sacramental care. Please pray for his recovery, particularly through the intercession of Our Lady of Guadalupe, St. Joseph, St. Juan Diego, and St. Rocco. https://t.co/KdeocF6zRp

— Cardinal Burke (@cardinalrlburke) August 18, 2021