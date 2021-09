Día Nacional Sin Auto: La reducción de gases contaminantes gracias al uso de la bicicleta

En el marco del Día Nacional Sin Auto, autoridades dieron a conocer hoy un contador de CO2 que permite calcular la cantidad de emisiones de gases contaminantes que se pueden ahorrar gracias al uso de la bicicleta.

La iniciativa tiene como propósito concientizar a las personas sobre el impacto ambiental y la importancia de optar por modos de transportes sustentables que contribuyan con el medio ambiente, la cual la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt; junto a la titular de Medio Ambiente, Carolina Schmidt; la Secretaria Ejecutiva de Conaset; Johanna Vollrath, la Secretaria Ejecutiva de Sectra, GisèleLabarthe y la empresa Tembici, operadora de Bike Santiago.

Durante la medición efectuada por el contador de CO2, que se extendió entre enero y agosto de 2021, los usuarios de Bike Santiago pedalearon más de 3,7 millones de minutos, completando así más de 623 mil kilómetros recorridos.

Durante este periodo, el ahorro de CO2 generado por las bicicletas de Bike Santiago fue de más de 45 toneladas.

Al respecto la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, señaló que “las mediciones nos demuestran una vez más que optar por medios de transportes no contaminantes tiene enormes beneficios para la ciudadanía y en este contexto el uso de las bicicletas será siempre una excelente alternativa para descongestionar las calles y disminuir la polución. Por ello es que seguimos adelante impulsando la existencia de más ciclovías y también generando condiciones de mayor seguridad en los espacios públicos para quienes elijan desplazarse en bicicletas”.

Por su parte la Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, invitó a todos los ciudadanos “a tener acciones amigables con el medio ambiente, y una de ellas es la movilidad limpia y sostenible, como lo es andar en bicicleta. La bicicleta es uno de los medios de transporte más ecológicos porque, no sólo no produce contaminación ambiental, sino que tampoco produce contaminación acústica, no emana CO2 ni emplea combustibles fósiles”.

En tanto, la Secretaria Ejecutiva de Conaset, Johanna Vollrath indicó que “el uso de la bicicleta tiene múltiples beneficios para las personas y es por eso que estamos constantemente fomentando los viajes en este modo de transporte, como una alternativa sana. Por lo mismo, queremos proteger a los usuarios vulnerables cuando se desplacen en bicicletas públicas o privadas. Utilicen siempre el casco, planifiquen su ruta por las ciclovías existentes y usen siempre elementos de seguridad para ser visibles. Junto con esto, hacemos siempre un llamado a los conductores a respetar la velocidad y a respetar la distancia del metro y medio con los ciclistas, con el fin de evitar lesionados en el tránsito”.

Por su parte, la Jefa de Marketing de Tembici, Daniela Laval, quien resaltó que “en Chile y en el mundo tenemos un desafío con la movilidad sustentable. El contador de CO2 nace con el objetivo de concientizar a las personas, para que conozcan el ahorro de este compuesto químico que se puede generar al transportarse en nuestras bicicletas durante la semana de la movilidad. Comenzar a utilizar este tipo de transportes verdes solo tiene beneficios para las ciudades y las personas. En el día Nacional sin Auto, es fundamental hacer este llamado e incentivar a la sociedad a tener una cultura más sustentable, no solo hoy, sino que también en el futuro”, comenta Daniela Laval, jefa de marketing de Tembici en Chile.