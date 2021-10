¿Cuál es la visión que tienen sobre el machismo los niños y niñas?

Las fundaciones Niñas Valientes y Tremendas -con apoyo del Injuv- realizaron estudio llamado “Consulta Nacional para Niñas, Niños y Adolescentes (NNA): Una mirada hacia la participación y equidad de género”, el cual busca conocer la visión que estos rangos etarios tienen sobre diversas situaciones de la sociedad, con el ánimo de darles un espacio de negación que tiende a ser negado.

Este sondeo fue realizado a más de mil participantes durante tres meses, todos NNA y disidentes, a los cuales se les preguntó: “¿Qué relaciones existen entre las experiencias de participación de niñas, niños y adolescentes y las desigualdades de género en la niñez?”.

El resultado fue preocupante debido a cómo se percibió cada rango etario, donde influyeron temas como el autoestima y los espacios de participación que tienen.

“Del 1 al 10, siendo 1 nada problemático y 10 muy problemático, ¿Qué tan problemático crees que es el machismo para la sociedad?”, fue otra de las preguntas.

Esta generó un gran impacto debido a que el 85% de las mujeres contestó 9 o 10 en escala de problemático, respuesta que fue compartida por un 77% en quienes no se identifican con ningún géneros y solo por un 53% de los hombres.

“Lo principal que explica la diferencia respecto a cómo los niños perciben el machismo en la sociedad respecto a las niñas y las disidencias, tiene que ver con que estos últimos grupos son víctimas de este mismo machismo. El hecho de que las niñas y las disidencias se vean afectados por esta concepción social y esta discriminación y brecha, hace que lo perciban de manera mucho más agudo. Por tanto, la situación de privilegio y en donde se desenvuelven los niños hoy en nuestra sociedad hacen que no vean esta situación tan grave, debido a que no les afecta tan fuerte”, destacó Emilia Vergara, fundadora de Fundación Niñas Valientes, según reportó La Tercera.

El estudio también reveló que el 42% de las niñas cree que la sociedad chilena es machista, seguido por un 32% de los no binarios y un 16% de los niños.

“Los niños al no ser víctimas del machismo que existe en la sociedad hace que ellos no lo perciban de la misma manera y no lo problematicen de la misma forma. También, hay que entender que desde que somos muy pequeños y pequeñas nos educan bajo estas nociones y estereotipos de género. Esto ha hecho que los roles se internalicen en los niños y cuando crezcan sigan repitiendo los mismos patrones”, comentó Vergara.