Las dos condiciones de Elon Musk para acabar con la hambruna mundial

David Beasley, director del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, comentó que con una pequeña parte de la fortuna de las personas más ricas del mundo se podría terminar con el hambre en el mundo.

El representante del PMA apuntó precisamente a Jeff Bezos y Elon Musk (líderes detrás de Amazon y Tesla, específicamente), quien les pidió “dar un paso al frente ahora, por una sola vez”.

🔹 2% of @elonmusk ‘s wealth is $6B 🔹 In 2020 the UN World Food Program (WFP) raised $8.4B. How come it didn’t “solve world hunger”?

El multimillonario no demoró en contestar, y lo hizo a través de Twitter, donde comentó que está más que dispuesto a donar esa suma, pero puso dos condiciones.

La primera es que Beasley le explique a través de un hilo en Twitter cómo esos seis mil millones de dólares resolverán el hambre global.

La segunda es que la contabilidad sea abierta, para que todo el público sea capaz de ver cómo se gasta el dinero.

Según la información de Bloomberg, Musk tiene un patrimonio neto estimado en 311.000 millones de dólares, por lo que los 6.000 millones de dólares corresponderían a solo el 2 % de su fortuna.

David Beasley, respondió que el titular en el que se mencionaba a Musk no era preciso, ya que esa cantidad de dinero no resolvería el hambre mundial pero sí prevendría inestabilidad geopolítica, migración en masa y salvaría a 42 millones de personas del borde de la inanición.

.@elonmusk With your help we can bring hope, build stability and change the future.

Let’s talk: It isn’t as complicated as Falcon Heavy, but too much at stake to not at least have a conversation. I can be on the next flight to you. Throw me out if you don’t like what you hear!

— David Beasley (@WFPChief) October 31, 2021