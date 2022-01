Audrey Hepburn vuelve al cine interpretada por Rooney Mara

Las películas inspiradas sobre las mayores estrellas de la historia de Hollywood son un clásico de la industria.

Según reportan medios como Variety, Audrey Hepburn (1929-1993) inspira una cinta que ya se está trabajando para Apple y con Rooney Mara (Carol, La chica del dragón tatuado) como la candidata elegida para interpretar al personaje.

El cineasta italiano Luca Guadagnino, conocido por títulos como Llámame por tu nombre (2017), A bigger splash (2015) y, recientemente, por la serie We are who we are (HBO), será el encargado de dirigir la película de la reconocida actriz por títulos como “Desayuno con diamantes”, “Sabrina” y “Mi bella dama”.

El guión será coescrito por Michael Mitnick, guionista de ‘Vinyl’ o ‘La guerra de las corrientes’ y Mara también tendrá funciones de productora ejecutiva.