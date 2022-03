¿Pueden quitarle el Oscar a Will Smith?

Este domingo Will Smith ganó su primer Oscar en la categoría de Mejor Actor, gracias a su presentación en la película “King Richard”, pero esto se vio empañado por un tenso momento vivido minutos antes con el comediante Chris Rock.

Smith abofeteó a Rock (que era uno de los presentadores de los Premios de la Academia) luego de que este hiciera burlas sobre la alopecia que sufre Jada Pinkett Smith.

“Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca”, gritó el actor tras volver a su asiento, lo que generó impacto en la audiencia y obligó a los productores del show a parar la transmisión por unos momentos.

No hay precedentes de lo que sucedió con Will Smith, de hecho la Academia de Ciencias Cinematográficas nunca ha revocado un Oscar después de haber sido entregado, por lo que no hay un plan de contingencia.

Hasta el minuto solo han expresado estar en contra de la violencia, sin tampoco expresar sobre alguna eventual sanción hacia Will Smith, aunque quizás sí podrían vetarlo de entregas en el futuro.

The Academy does not condone violence of any form.

Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world.

— The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022