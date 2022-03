“Es una temporada de sanación”: Jada Pinkett habló después del golpe de Will Smith a Chris Rock

A solo días de la cachetada que le dio Will Smith a Chris Rock -uno de los momentos más polémicos en la entrega de los premios Oscar- Jada Pinkett Smith se refirió escuetamente a lo sucedido.

La aludida en la “broma” que originó todo aprovechó su cuenta de Twitter para comentar su opinión en torno al golpe que su esposo le propinó al comediante y presentador.

El comentario llegó un día después de que Will Smith emitiera disculpas públicas en torno a lo sucedido y se disculpara también con Chris Rock.

“Quiero disculparme públicamente contigo, Chris. Me equivoqué y estaba fuera de lugar. Me siento avergonzado y mis acciones no reflejan el tipo de hombre que soy. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y amabilidad”, sostuvo, a lo que agregó “Mi comportamiento anoche en los premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable”.