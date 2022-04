Elon Musk le dice que no al directorio de Twitter

Durante abril Elon Musk adquirió el 9,2% de Twitter, convirtiéndolo en el principal accionista de la empresa -incluso más que su CEO-, razón por la cual se le ofreció ser parte del directorio de la red social, pero cuyo ofrecimiento rechazó.

“La llegada de Elon al consejo de administración debía formalizarse el 9 de abril, pero Elon dio a conocer esta misma mañana que no se uniría al consejo”, explicó el representante sobre el multimillonario jefe de Tesla y SpaceX.

“Apreciamos y seguiremos apreciando siempre la participación de nuestros accionistas, tengan asiento o no en nuestro consejo. Elon es nuestro mayor accionista y seguiremos abiertos a su participación”, explicó Agrawal.

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk

— Parag Agrawal (@paraga) April 11, 2022