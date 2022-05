Ahora podrás eliminar tu información personal de Google: ¿Cómo?

Hace algunos días Google actualizó sus políticas, permitiendo que cualquier usuario pueda tener un mejor y mayor control sobre los datos que existan sobre en la web, especialmente dentro del mismo buscador.

Hasta ahora era un proceso que se podía hacer vía judicial, pero resultaba engorroso debido a la dificultad que representa.

Ante esto ahora la empresa está ampliando sus requisitos para poder cubrir cosas como la dirección física, el número de teléfono o contraseñas, también permite que menores de 18 años, o sus padres o tutores, soliciten la eliminación de sus imágenes de los resultados de la Búsqueda de Google.

“Si podemos verificar que dichos enlaces contienen información de identificación personal, no hay otro contenido en la página web que pueda ser de interés público, y recibimos una solicitud para eliminar esas URL, lo haremos, suponiendo que cumplan con nuestros requisitos descritos en la página de ayuda, ya sea que la información esté o no detrás de un muro de pago”, manifestó en The Verge, Ned Adriance, portavoz de la compañía.