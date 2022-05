Mila Kunis y Ashton Kutcher volverán a sus roles en secuela de “That ’70s Show”

Recientemente se confirmó que Mila Kunis y Ashton Kutcher formarán parte de la secuela de That ‘70s Show, titulada That ’90s Show.

La producción será realizada de la mano de Netflix, donde también contarán con la participación de roles clave, como lo son Topher Grace (Eric Forman), Laura Prepon (Donna Pinciotti) y Wilmer Valderrama (Fez) Kurtwood Smith (Red) and Debra Jo Rupp (Kitty Forman).

Cabe mencionar que estará centrada en 1995 con un enfoque en Leia Forman, la hija de Eric y Donna, que visitará a sus abuelos por el verano y entablará amistades con una nueva generación de niños de Point Place. “Sexo, drogas y Rock & Roll nunca mueren, solo se cambian de ropa”, dice el anuncio.

Por el momento no se conoce una fecha de estreno, pero sí que hay asegurados 1o capítulos.

Same Red and Kitty. Different decade. Here’s your sneak peek at That ’90s Show! pic.twitter.com/6B6TWfoPal

— Netflix Is A Joke (@NetflixIsAJoke) April 30, 2022