Cría de mamut de 30 mil años -y muy bien conservada- fue descubierta en Canadá

Un cría de mamut perfectamente conservada fue encontrada al norte de Canadá, en el territorio del Yukón, y no ocurrió debido a una investigación, sino que mientras mineros realizaban excavaciones.

Se trata de uno de los animales más completos encontrados en Norteamérica, al cual llamaron “Nun cho ga”, que significa animal bebé grande y que tiene por lo menos 30.000 años.

El Gobierno del Yukón, junto a la comunidad nativa de Trʼondëk Hwëchʼin trabajarán en conjunto para preservar, estudiar y difundir información de esta especie.

Por su parte, los geólogos del Servicio Geológico del Yukón y la Universidad de Calgary, informaron en medios locales que lograron la extracción exitosa del mamut congelado en el sitio.

What an amazing discovery! The Yukon has always been internationally renowned for ice age and Beringia research. This mummified woolly mammoth is the most complete mummified mammoth found in North America! https://t.co/HVrglXcW8i pic.twitter.com/BG256K2Xe8

— Ranj Pillai (@RanjPillai1) June 25, 2022