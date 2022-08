Déficit de profesionales: Chile requiere 6.000 trabajadores de “tecnologías de la información”

En Chile existe un déficit anual de unos 6.000 trabajadores en áreas vinculadas a las Tecnologías de la Información (TI) según el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). Esta demanda, acelerada por la situación sanitaria a nivel mundial, se concentra principalmente en 10 perfiles y en áreas tales como la banca, la consultoría, e-commerce y las telecomunicaciones.

El caso de nuestro país no es una excepción, sino más bien parte de una tendencia a nivel continental. En 2021, un reporte de la empresa británica de reclutamiento PageGroup, reveló que en Latinoamérica un 48% por ciento de las vacantes TI no fueron cubiertas debido a la falta de profesionales.

“Debemos pensar que, para enfrentar los desafíos del país, primero hay que mirar el desarrollo de Chile a través de la formación de niños y niñas, pues es esto lo que los ayudará a desarrollar las habilidades necesarias para enfrentar los empleos del siglo XXI”, explica Catalina Araya, Directora del área de Educación de Fundación País Digital, sobre la importancia de la educación en la preparación de los profesionales del futuro

De acuerdo con el reporte “Pulso de Demanda de Empleos TI”, elaborado por el Observatorio Laboral del Sence, los profesionales más requeridos del sector actualmente son: desarrolladores de software, fullstack, front end y back end; ingeniero de software; analistas QA, de sistemas y funcional; project manager y data engineer.

Esta tendencia puede ser considerada relevante si se tiene en consideración que, de acuerdo con estadísticas de Microsoft, para el 2050 se generarán 792 mil puestos de trabajo adicionales en Chile en áreas relacionadas al desarrollo de software, análisis de datos, administración TI, Inteligencia Artificial, nube y ciberseguridad, entre otros. El reporte sostuvo además que un 70% de las empresas encuestadas pretende contratar profesionales TI en los próximos 12 meses.

“Los equipos de gestión de personas han tenido una exigencia mayor, ante la necesidad de incorporar más talentos tecnológicos, fortaleciendo así los formatos y canales de búsqueda. También, con el fin de asegurar la continuidad operativa, muchas empresas se vieron en la obligación de avanzar en el desarrollo de carrera y movilidad interna. Esta situación ha sido un gran desafío para las organizaciones, pero a su vez, ha consolidado la cultura e interés de los colaboradores, logrando un mayor sentido de pertenencia”, comenta Nicolás Compte, Gerente de Personas en Adexus.

Avance de las mujeres en la industria TI

El reporte “Pulso de Demanda de Empleos TI”, de Sence también reveló una gran brecha en términos de género. De las 10.358 personas en perfiles vinculados a las tecnologías de la información, un 16% son mujeres; mientras que los jóvenes entre 18 y 24 años representan un 10% de la dotación de perfiles TI y la proporción de personas extranjeras empleadas en estos perfiles (11%) se concentran en mayor medida en las micro y pequeñas empresas (13%), en comparación con las grandes (10%).

Según los datos del IX estudio TIC de la consultora IT Hunter, durante el primer semestre de 2021 la demanda de especialistas tecnológicos se recuperó en un 60%, sin embargo, aún existe una alta desocupación de estos profesionales. También, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señaló que para el 2025 se van a necesitar más de 1.2 millones de desarrolladores y desarrolladoras en la región.

“En el área tecnológica hay una gran brecha de género, sólo 3 de cada 10 personas trabajando en tech son mujeres, según la Unesco. Sin embargo, al ser una industria creciente y que ofrece empleos de calidad, es una buena opción para mujeres que están pensando en la reconversión laboral. En Chile, una desarrolladora web recién egresada puede tener un ingreso promedio de $1 millón, monto que, en general, aumenta con la experiencia”, asegura Belén Recabal, Product Manager Alumnae de Laboratoria.

Por su parte, Viviana Tobar, Head of Demand de Thoughtworks en Chile, afirma que “las diferencias de género no sólo se presentan al momento de estudiar. De acuerdo con el reporte ‘Women in Technology’, de Michael Page, sólo el 26% de las empresas en Latam tiene programas de retención y atracción de talento femenino. El proceso de inclusión femenina debe ser una tarea ‘de 360 grados’, donde los esfuerzos también se enfoquen en atraer el capital humano y retener al mejor potencial”.

Para Daniela Román, Talent Attraction and Employer Brand Lead en Apiux Tecnología, es importante incluir a las mujeres en el área de tecnología pues como indica la experta, “si nosotros empezamos a crear representatividad de género desde el trabajo, las futuras generaciones de niñas van a ver estas carreras como una oportunidad válida, porque van a tener modelos a seguir que son iguales a ellas. Ya existen muchos bootcamps de programación para mujeres que ayudan a manejar esas brechas, pero es muy importante tener una mirada crítica sobre cuál es nuestro balance de género, incluyendo esta variable dentro del proceso de selección, abrir espacio a la diversidad y pensar en beneficios para generar engagement y un ambiente seguro para todo tipo de población”.

Cristián Tala, emprendedor, mentor e inversionista ángel, coincide sobre el valor de la participación femenina para potenciar la industria TI chilena: “Es fundamental que nunca dejemos de darle espacios para mostrar sus talentos. La demanda de profesionales TI no deja de aumentar y una solución -que al mismo tiempo es necesaria para el ecosistema- tiene relación directa con la disminución de la brecha de género. Pero para esto, debemos tomar en cuenta que la clave está en fomentar la educación temprana de mujeres que quieran perseguir carreras STEAM”, concluye.